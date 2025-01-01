Die faule Paula
Folge 12: Bitte anklopfen!
6 Min.
Jasmin und Paula spielen in ihrem Zimmer, als Paul ohne zu klopfen ins Zimmer kommt. Da Paula keine Lust hat ihm jeden Tag zu erklären, dass er anklopfen muss überlegt sie sich eine Lösung. Paula beschließt Tante Elfies Papagei Coco so zu dressieren, dass er sagt: „Vor Betreten des Zimmers bitte anklopfen.“. Doch auch dieser Plan funktioniert nicht. Als Paula ihn am Ende enttäuscht zurückbringt, belehrt er sie mir ihrem eigenen Satz: „ Vor Betreten des Zimmers bitte anklopfen.“.
Die faule Paula
