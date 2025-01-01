Die faule Paula
Folge 18: Stürmische Zeiten
6 Min.
Von ihrem kleinen Bruder wird Paula gebeten, ihm das Drachensteigen beizubringen. Doch das schnelle Rennen, welches den Drachen zum Fliegen bringt ist Paula viel zu anstrengend. Mit gekauften Heißluftballons schwebt der Drache zum Schluss zwar, aber Paula hat vergessen ihn festzuhalten und muss ihn nun hüpfend hinterher rennen, um ihn einzufangen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0