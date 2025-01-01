Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die faule Paula

Stürmische Zeiten

RiCStaffel 1Folge 18
Stürmische Zeiten

Stürmische ZeitenJetzt kostenlos streamen

Die faule Paula

Folge 18: Stürmische Zeiten

6 Min.

Von ihrem kleinen Bruder wird Paula gebeten, ihm das Drachensteigen beizubringen. Doch das schnelle Rennen, welches den Drachen zum Fliegen bringt ist Paula viel zu anstrengend. Mit gekauften Heißluftballons schwebt der Drache zum Schluss zwar, aber Paula hat vergessen ihn festzuhalten und muss ihn nun hüpfend hinterher rennen, um ihn einzufangen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die faule Paula
RiC
Die faule Paula

Die faule Paula

Alle 1 Staffeln und Folgen