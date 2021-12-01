Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die faule Paula

Spiel, Satz und Sieg

RiCStaffel 1Folge 2
Spiel, Satz und Sieg

Spiel, Satz und SiegJetzt kostenlos streamen

Die faule Paula

Folge 2: Spiel, Satz und Sieg

6 Min.

Jasmin will ihrer Freundin Paula das Tennisspielen beibringen, doch nicht nur das Spielen stellt sich als schwierig heraus, sondern vor allem das anschließende Balleinsammeln ist Paula lästig. Ihr Plan, eine „Ball-Einsammelmaschine“ zu bauen, funktioniert bis Flinki an den Auslösemechanismus der Ballmaschine kommt und alle Bälle über den Platz geschossen werden. Während Paula versucht die fliegenden Bälle aufzuhalten lernt sie das Tennisspielen. Am Ende spielt sie so gut, dass sie allein gegen Tom und Jasmin spielt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die faule Paula
RiC
Die faule Paula

Die faule Paula

Alle 1 Staffeln und Folgen