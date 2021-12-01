Die faule Paula
Folge 2: Spiel, Satz und Sieg
6 Min.
Jasmin will ihrer Freundin Paula das Tennisspielen beibringen, doch nicht nur das Spielen stellt sich als schwierig heraus, sondern vor allem das anschließende Balleinsammeln ist Paula lästig. Ihr Plan, eine „Ball-Einsammelmaschine“ zu bauen, funktioniert bis Flinki an den Auslösemechanismus der Ballmaschine kommt und alle Bälle über den Platz geschossen werden. Während Paula versucht die fliegenden Bälle aufzuhalten lernt sie das Tennisspielen. Am Ende spielt sie so gut, dass sie allein gegen Tom und Jasmin spielt.
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Die faule Paula
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0
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