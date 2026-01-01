Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die faule Paula

Die Schattensuche

RiCStaffel 1Folge 11
Die Schattensuche

Die SchattensucheJetzt kostenlos streamen

Die faule Paula

Folge 11: Die Schattensuche

6 Min.

An einem sonnigen Urlaubstag fahren Paula, ihre Eltern, Paul und Jasmin zum Strand. Da Paula zu faul ist, den schweren Sonnenschirm zu tragen, muss sie sich, um der heißen Sonne zu entkommen, etwas anderes einfallen lassen. Leider sind alle anderen Schattenspender am Strand nicht zuverlässig oder nur von kurzer Dauer, so dass Paula sich die Luftmatratze von Paul an den Kopf bindet. Sie steht somit selbst im Schatten und kann, wie unter einem Sonnendach, noch weitere Kinder schattig beispielsweise zum Eisstand begleiten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die faule Paula
RiC
Die faule Paula

Die faule Paula

Alle 1 Staffeln und Folgen