Die faule Paula
Folge 14: Bitte lächeln!
Paula will ins Landschulheim. Was ihr für die Anmeldung noch fehlt ist ein Foto von sich selbst. Also ab in den Einkaufsmarkt, da wo es die Foto-Automaten gibt. Sitzhöhe einstellen, Hintergrundfarbe wählen, Münze einwerfen und schon kann's losgehen. Doch oh Schreck: wie sehen die Bilder aus? Paula ist kaum drauf, auch das Lächeln fehlt. Also noch einmal die ganze Prozedur. Doch darauf hat Paula keine Lust. Da macht sie die Bilder doch lieber selbst, mit der Kamera von Mama. Paulas Freunde sind von der Idee begeistert. Jeder lässt sich dreimal fotografieren. Für Paula ist am Ende nur noch ein Bild übrig. Jetzt darf nichts mehr dazwischenkommen...
