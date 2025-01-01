Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die faule Paula

RiC Staffel 1 Folge 5
Folge 5: Der fliegende Fisch

6 Min.

An einem sonnigen Tag geht Paula mit ihrem Vater zum Angeln. Doch schon bald sucht Paula nach einer Lösung, die ihr das mühevollen Angelauswerfen erleichtert. Mit Hilfe eines Papierschiffs oder Pauls Drachen gelangt der Köder zwar von allein in die Mitte des Sees, doch es stellen sich bald weitere Probleme ein. Am Ende muss sogar Paulas Vater seinen Kindern helfen. Anstatt den Fisch wie beabsichtigt zu braten, beschließt Paula den gefangenen Fisch wieder frei zu lassen.

RiC
