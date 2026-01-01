Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die faule Paula

Schlaf, Kindchen, schlaf!

RiCStaffel 1Folge 7
Schlaf, Kindchen, schlaf!

Schlaf, Kindchen, schlaf!Jetzt kostenlos streamen

Die faule Paula

Folge 7: Schlaf, Kindchen, schlaf!

6 Min.

Paulas Mutter hat Besuch. Also muss Paula sich um ihren kleinen Bruder und dessen Mittagsschlaf kümmern. Dabei will sie doch viel lieber fern sehen. Also schnell den Schlafanzug angezogen und das Licht aus. Das muss reichen, denkt sie sich. Doch ihr Bruder will von Paula in den Schlaf gesungen werden. Und das funktioniert natürlich nicht. Auch das berühmte Schafe zählen bringt den Kleinen nicht zum Träumen. Also muss Paula sich etwas anderes ausdenken. Sie sucht sich einen Faden, ein Besenstock und mehrere Blätter Papier und präsentiert ihrem Bruder damit eine „Mittagsschlaf Sondervorstellung“ , mit einem überraschenden Ende.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die faule Paula
RiC
Die faule Paula

Die faule Paula

Alle 1 Staffeln und Folgen