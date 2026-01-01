Die faule Paula
Folge 7: Schlaf, Kindchen, schlaf!
6 Min.
Paulas Mutter hat Besuch. Also muss Paula sich um ihren kleinen Bruder und dessen Mittagsschlaf kümmern. Dabei will sie doch viel lieber fern sehen. Also schnell den Schlafanzug angezogen und das Licht aus. Das muss reichen, denkt sie sich. Doch ihr Bruder will von Paula in den Schlaf gesungen werden. Und das funktioniert natürlich nicht. Auch das berühmte Schafe zählen bringt den Kleinen nicht zum Träumen. Also muss Paula sich etwas anderes ausdenken. Sie sucht sich einen Faden, ein Besenstock und mehrere Blätter Papier und präsentiert ihrem Bruder damit eine „Mittagsschlaf Sondervorstellung“ , mit einem überraschenden Ende.
