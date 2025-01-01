Die faule Paula
Folge 17: Der Hahn ist los
6 Min.
Paula und Jasmin verbringen ihre Schulferien auf dem Bauernhof von Jasmins Großvater. Einzig das frühe Krähen des Hahnes und das frühe Aufstehen stören Paula. Damit der Hahn länger schläft, versucht Paula ihn durch Sport zu ermüden und feiert sogar abends eine Party im Hühnerstall. Doch trotz aller Mühen kräht der Hahn am nächsten Morgen wieder pünktlich zum Sonnenaufgang. Paulas Schlussfazit ist, dass, wenn man den Hahn nicht ändern kann, man den Sonnenaufgang ändern müsste.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0