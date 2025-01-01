Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die faule Paula

Die Schmetterlingsjagd

RiCStaffel 1Folge 13
Die Schmetterlingsjagd

Die SchmetterlingsjagdJetzt kostenlos streamen

Die faule Paula

Folge 13: Die Schmetterlingsjagd

6 Min.

An einem sonnigen Sommertag versuchen Paula und Jasmin, wie von der Lehrerin aufgetragen, im Park Schmetterlinge zu fangen. Um das „Schmetterlingfang-Problem“ ohne viel Anstrengung zu lösen leiht sich Paula vom Gärtner ein Netz oder verkleidet sich letztendlich sogar selbst als Blume. Doch auch dieser Fangversuch misslingt, einzig eine Raupe krabbelt über Paula. Der hinzukommende Gärtner aber macht Tom, Jasmin und Paula darauf aufmerksam, dass sie mit der Raupe eigentlich indirekt einen Schmetterling gefangen haben. Die Kinder sind daher zufrieden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die faule Paula
RiC
Die faule Paula

Die faule Paula

Alle 1 Staffeln und Folgen