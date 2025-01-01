Die faule Paula
Folge 13: Die Schmetterlingsjagd
6 Min.
An einem sonnigen Sommertag versuchen Paula und Jasmin, wie von der Lehrerin aufgetragen, im Park Schmetterlinge zu fangen. Um das „Schmetterlingfang-Problem“ ohne viel Anstrengung zu lösen leiht sich Paula vom Gärtner ein Netz oder verkleidet sich letztendlich sogar selbst als Blume. Doch auch dieser Fangversuch misslingt, einzig eine Raupe krabbelt über Paula. Der hinzukommende Gärtner aber macht Tom, Jasmin und Paula darauf aufmerksam, dass sie mit der Raupe eigentlich indirekt einen Schmetterling gefangen haben. Die Kinder sind daher zufrieden.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0