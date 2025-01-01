Die faule Paula
Folge 9: Der ferngesteuerte Müllsack
6 Min.
An einem heißen Sommertag schlecken Paula und ihr Bruder zu Hause ein leckeres Eis. Die Verpackung wollen sie in den Müll stecken. Doch der ist voll und gehört in die Mülltonne unten im Hof. „Oje“, denkt sich Paula, „den schweren Sack drei Treppen hinuntertragen, das muss nicht sein. Das kann Paula fauler“ – mit Hilfe eines ferngesteuerten Spielzeug-Feuerwehrwagens. Müllsack draufgestellt, mit Wäscheklammern festgemacht und schon kann’s losgehen. Per Fernbedienung geht’s raus aus der Wohnung, rein in den Aufzug und schwups nach unten. Doch die „Ladung“ geht verloren.
