Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die faule Paula

Der ferngesteuerte Müllsack

RiCStaffel 1Folge 9
Der ferngesteuerte Müllsack

Der ferngesteuerte MüllsackJetzt kostenlos streamen

Die faule Paula

Folge 9: Der ferngesteuerte Müllsack

6 Min.

An einem heißen Sommertag schlecken Paula und ihr Bruder zu Hause ein leckeres Eis. Die Verpackung wollen sie in den Müll stecken. Doch der ist voll und gehört in die Mülltonne unten im Hof. „Oje“, denkt sich Paula, „den schweren Sack drei Treppen hinuntertragen, das muss nicht sein. Das kann Paula fauler“ – mit Hilfe eines ferngesteuerten Spielzeug-Feuerwehrwagens. Müllsack draufgestellt, mit Wäscheklammern festgemacht und schon kann’s losgehen. Per Fernbedienung geht’s raus aus der Wohnung, rein in den Aufzug und schwups nach unten. Doch die „Ladung“ geht verloren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die faule Paula
RiC
Die faule Paula

Die faule Paula

Alle 1 Staffeln und Folgen