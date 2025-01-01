Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die faule Paula

Auf dem Flohmarkt

RiC
Staffel 1
Folge 4
Auf dem Flohmarkt

Die faule Paula

Folge 4: Auf dem Flohmarkt

6 Min.

Paula und ihre Mutter wollen zusammen ihre alten Sachen auf dem Flohmarkt verkaufen. Da Paula jedoch keine Lust hat, all die zu verkaufenden Sachen die Treppe herunter zu schleppen, macht sie von allen Gegenständen ein Foto. Auf dem Benefizflohmarkt stellt sich jedoch heraus, dass die Idee nicht ohne Probleme zu verwirklichen ist. Um die Treppe trotzdem nicht hoch rennen zu müssen, malt Paula die Gegenstände den Käufern auf. Die entstandenen Gemälde werden zum Verkaufshit des Flohmarktes und Paula und Paul erhalten den Preis als beste Verkäufer.

Die faule Paula
RiC
Die faule Paula

Die faule Paula

