RiC Staffel 1 Folge 19
Folge 19: Das verkorkste Kostüm

6 Min.

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Paula und ihre Freundin Jasmin wollen an der Wahl zur Faschingsprinzessin teilnehmen. Doch während Jamsin schon ein schönes Kostüm hat, steht Paula noch vor einem großen Fragezeichen. Sich etwas selbst schneidern, das ist ihr zu anstrengend. Also muss beispielsweise Mamas Kleiderschrank herhalten. Doch noch ist das Richtige nicht dabei...

