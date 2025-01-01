Zum Inhalt springenBarrierefrei
6 Min.

An einem sonnigen Ferientag am Meer beschließen Paula und Paul an einem Sandburgenbau-Wettbewerb teilzunehmen. Doch dies stellt sich als anstrengender heraus als erwartet, so dass Paula bald einen Plan ausheckt, wie sie sich die Arbeit erleichtern kann. Nach einigen gescheiterten Versuchen wirft eine besonders große Welle ihr Schlauchboot an den Strand. Dieses hatten sie mit Sand gefüllt, um daraus eine Burg zu bauen. Die so entstandene, außergewöhnliche Burg gewinnt den Sonderpreis des Strandburgen-Bauwettbewerb.

