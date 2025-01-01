Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die faule Paula

Hängematten-Schal

Staffel 1Folge 20
Hängematten-Schal

Die faule Paula

Folge 20: Hängematten-Schal

6 Min.

Paulas Papa hat Geburtstag. Doch was soll sie ihm schenken? Die Idee: ein selbstgestrickter Schal wäre doch mal was schönes. Nur: so leicht wie Mama fällt Paula das Stricken nicht. Um dem Stress aus dem Weg zu gehen, und trotzdem die Fäden ineinander verwickelt zu bekommen, startet Paula mehrere Versuche. Mit dem Mixer, der Autorennbahn des Bruders und den Fahrrädern der Freunde. Am Ende ist es geschafft. Und Papa macht große Augen, was er da in den Händen hält…

