Die faule Paula
Folge 6: Viel Laub um nichts
6 Min.
Nachdem Jasmin beim Schaukeln ihre Haarspange verloren hat, entwickelt die faule Paula einen Plan, der die Suche erleichtert. Nachdem ihnen die Mutter den Staubsauger weggenommen hat, klebt Paula an ihre Skier Magneten. Durch diese will sie das metallene Haarspängchen im Laub finden. Als Jasmin und Paula mit diesen „Detektor-Skiern“ durch den Garten laufen finden sie nicht nur die Spange, sondern auch noch Jasmins lange vermisstes Skiabzeichen.
