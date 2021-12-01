Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die faule Paula

Viel Laub um nichts

RiCStaffel 1Folge 6
Viel Laub um nichts

Viel Laub um nichtsJetzt kostenlos streamen

Die faule Paula

Folge 6: Viel Laub um nichts

6 Min.

Nachdem Jasmin beim Schaukeln ihre Haarspange verloren hat, entwickelt die faule Paula einen Plan, der die Suche erleichtert. Nachdem ihnen die Mutter den Staubsauger weggenommen hat, klebt Paula an ihre Skier Magneten. Durch diese will sie das metallene Haarspängchen im Laub finden. Als Jasmin und Paula mit diesen „Detektor-Skiern“ durch den Garten laufen finden sie nicht nur die Spange, sondern auch noch Jasmins lange vermisstes Skiabzeichen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die faule Paula
RiC
Die faule Paula

Die faule Paula

Alle 1 Staffeln und Folgen