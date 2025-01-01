Die faule Paula
Folge 10: Das Wäschekarussell
6 Min.
An einem sonnigen Tag bittet die Mutter Paula die Wäsche aufzuhängen. Aber die Mühe jedes Wäschestück mit den Klammern festzustecken ist Paula viel zu groß. Ihre Idee: ein „Wäschekarussell“. Auf dem Spielplatzkarussell sitzend hält Paula einen Sonnenschirm mit der daran festgebundenen Wäsche. Doch das schnelle Drehen und der Wind trocknen die Wäsche nicht nur, sondern sie wird dabei auch durch den ganzen Garten geschleudert. Paula, Jasmin und Paul müssen alles wieder einsammeln.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0