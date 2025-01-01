Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die faule Paula

Das Wäschekarussell

RiCStaffel 1Folge 10
Das Wäschekarussell

Das WäschekarussellJetzt kostenlos streamen

Die faule Paula

Folge 10: Das Wäschekarussell

6 Min.

An einem sonnigen Tag bittet die Mutter Paula die Wäsche aufzuhängen. Aber die Mühe jedes Wäschestück mit den Klammern festzustecken ist Paula viel zu groß. Ihre Idee: ein „Wäschekarussell“. Auf dem Spielplatzkarussell sitzend hält Paula einen Sonnenschirm mit der daran festgebundenen Wäsche. Doch das schnelle Drehen und der Wind trocknen die Wäsche nicht nur, sondern sie wird dabei auch durch den ganzen Garten geschleudert. Paula, Jasmin und Paul müssen alles wieder einsammeln.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die faule Paula
RiC
Die faule Paula

Die faule Paula

Alle 1 Staffeln und Folgen