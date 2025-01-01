Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die faule Paula

Eingeschneit

RiCStaffel 1Folge 16
Eingeschneit

EingeschneitJetzt kostenlos streamen

Die faule Paula

Folge 16: Eingeschneit

6 Min.

Als Paula und Paul bei Jasmin aufwachen, entdecken sie, dass es über Nacht kräftig geschneit hat. Doch Paulas Freude legt sich, als sie feststellt, dass sie, um den Schlitten im Gartenhaus zu erreichen, erst Schneeschüppen müssen. Paula ist dieser Weg viel zu mühevoll und sie sucht nach einer bequemeren Alternative. Während Paula noch immer überlegt, merken weder sie noch Jasmin, dass Paul, indem er eine „Schneemannkugel“ baut, den Weg zum Schuppen freigelegt hat. Über diesen können Jasmin und Paula nun bequem zum Schuppen gehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die faule Paula
RiC
Die faule Paula

Die faule Paula

Alle 1 Staffeln und Folgen