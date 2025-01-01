Die faule Paula
Folge 16: Eingeschneit
6 Min.
Als Paula und Paul bei Jasmin aufwachen, entdecken sie, dass es über Nacht kräftig geschneit hat. Doch Paulas Freude legt sich, als sie feststellt, dass sie, um den Schlitten im Gartenhaus zu erreichen, erst Schneeschüppen müssen. Paula ist dieser Weg viel zu mühevoll und sie sucht nach einer bequemeren Alternative. Während Paula noch immer überlegt, merken weder sie noch Jasmin, dass Paul, indem er eine „Schneemannkugel“ baut, den Weg zum Schuppen freigelegt hat. Über diesen können Jasmin und Paula nun bequem zum Schuppen gehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die faule Paula
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0