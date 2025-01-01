Die faule Paula
Folge 15: Die Apfelernte
6 Min.
Damit ihre Mutter ihnen einen Apfelkuchen backen kann, bittet sie Paula, Paul und Jasmin ihr die Äpfel für diesen zu pflücken. Da Paula allerdings zu faul ist, die große Leiter zu schleppen, überlegt sie sich eine andere Möglichkeit, um an die hochhängenden Äpfel zu gelangen. Als der für die Ernte gebaute Heißluftballon platzt, fallen durch die Explosion zahlreiche Äpfel auf den Boden. Paula hat zwar ihr Ziel erreicht, aber es sind so viele Äpfel, dass sie ihrer Mutter nun beim Backen helfen muss.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0