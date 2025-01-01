Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die faule Paula

Die Apfelernte

RiCStaffel 1Folge 15
Die Apfelernte

Die ApfelernteJetzt kostenlos streamen

Die faule Paula

Folge 15: Die Apfelernte

6 Min.

Damit ihre Mutter ihnen einen Apfelkuchen backen kann, bittet sie Paula, Paul und Jasmin ihr die Äpfel für diesen zu pflücken. Da Paula allerdings zu faul ist, die große Leiter zu schleppen, überlegt sie sich eine andere Möglichkeit, um an die hochhängenden Äpfel zu gelangen. Als der für die Ernte gebaute Heißluftballon platzt, fallen durch die Explosion zahlreiche Äpfel auf den Boden. Paula hat zwar ihr Ziel erreicht, aber es sind so viele Äpfel, dass sie ihrer Mutter nun beim Backen helfen muss.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die faule Paula
RiC
Die faule Paula

Die faule Paula

Alle 1 Staffeln und Folgen