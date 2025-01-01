Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die faule Paula

Weihnachtsgruß mit Hand und Fuß

RiCStaffel 1Folge 21
Weihnachtsgruß mit Hand und Fuß

Folge 21: Weihnachtsgruß mit Hand und Fuß

6 Min.

Weihnachten steht vor der Tür. Und Paulas Mama möchte, dass die Kinder Bilder für die Weihnachtspost malen. Doch die Familie ist so groß, das wäre sooo viel Arbeit. Das kann Paula fauler. Und so sucht sie nach Alternativen. Zusammen mit ihrem Bruder macht sie sich ans Werk und muss bald feststellen: Weihnachten und alles was dazugehört, sollte man dem Weihnachtsmann überlassen. Denn der weiß wie es geht.

