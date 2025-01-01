Die faule Paula
Folge 22: Abwasch im Grünen
6 Min.
Paula macht mit ihrer Freundin Jasmin, Bruder Paul, Papa und Hund Flinki ein Picknick im Grünen. Während Papa nach dem Essen zum Angeln geht, sollen Paula und Co abwaschen. Das viele Geschirr, und dann auch noch mit der Hand. Das kann dauern. Dabei wäre jetzt die richtige Zeit zum Federballspielen. Die Lösung: das dreckige Geschirr in den Bach werfen und einige Meter weiter wieder sauber herausfischen. Doch nicht nur dieser Versuch scheitert. Die Verzweiflung steigt. Doch am Ende sorgt Paulas Papa mit „seinem Fang“ für Erleichterung.
