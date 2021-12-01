Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die faule Paula

Fang den Ball

RiCStaffel 1Folge 23
Fang den Ball

Folge 23: Fang den Ball

6 Min.

Paula spielt mit ihren Freunden Jasmin und Tom und ihrem Bruder Paul im Garten. Fußball ist angesagt. Die Wäschestangen bilden die Tore. Doch der Ball fliegt immer wieder über den Zaun und muss geholt werden. Auf so viel Stress hat Paula keine Lust. Ihre Ideen, wie den Ball an eine Leine zu binden oder von Bettlaken aufhalten zu lassen funktionieren zwar nicht. Aber das stört Paula und ihre Freunde am Ende nicht. Denn dadurch finden sie neue Freunde. Was kann es schöneres geben?

