Die faule Paula
Folge 24: Riesen Rodelei
6 Min.
An einem verschneiten Wintertag machen Paula und Paul ein Schlittenrennen gegen Jasmin und Tom. Das Rodeln macht zwar Spaß, aber Paula sucht nach einem Weg sich das Hochziehen des Schlittens zurück auf den Berg zu erleichtern. Ihre Lösung: Während Tom und Jasmin mit ihrem Schlitten, der durch zusätzlichen Schnee beschwert ist, ins Tal rasen, ziehen sie den Schlitten mit Paula und Paul wieder hoch und umgekehrt. Das einzige Problem dieses Seilzuges: Das geplante Wettrennen ist unter diesen Bedingungen nicht möglich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die faule Paula
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0