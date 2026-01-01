Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die faule Paula

RiCStaffel 1Folge 24
Folge 24: Riesen Rodelei

6 Min.

An einem verschneiten Wintertag machen Paula und Paul ein Schlittenrennen gegen Jasmin und Tom. Das Rodeln macht zwar Spaß, aber Paula sucht nach einem Weg sich das Hochziehen des Schlittens zurück auf den Berg zu erleichtern. Ihre Lösung: Während Tom und Jasmin mit ihrem Schlitten, der durch zusätzlichen Schnee beschwert ist, ins Tal rasen, ziehen sie den Schlitten mit Paula und Paul wieder hoch und umgekehrt. Das einzige Problem dieses Seilzuges: Das geplante Wettrennen ist unter diesen Bedingungen nicht möglich.

RiC
