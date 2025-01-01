Die faule Paula
Folge 25: Die Kitzelmaschine
6 Min.
Während Paula mit Jasmin spielt, bittet ihr kleiner Bruder Paul sie ständig, dass sie ihn kitzelt. Doch Paula und Jasmin haben Besseres zu tun und so überlegt Paula, wie sie Paul kitzeln und gleichzeitig mit Jasmin spielen kann. Ihre letzte Idee und die einzige Lösung ist ein Indianerkostüm an dem sich Paul jeder Zeit so reiben kann, dass es ihn kitzelt.
Die faule Paula
Genre:Animation, Kinder, Comedy
