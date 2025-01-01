Die faule Paula
Folge 26: Das verzettelte Zelt
6 Min.
Paula, Jasmin und Tom wollen gemeinsam Zelten, doch so leicht wie Paulas Vater es ihnen zeigt, ist der Zeltaufbau nicht. Paula, der die komplizierte Konstruktion für eine Nacht zuviel Arbeit ist, beschließt, nur auf ihrer Luftmatratze zu übernachten. Da sie jedoch keine andere Schlafmöglichkeit findet, bläst Paula ihr Zelt wie ein Schlauchboot auf. Doch der aufkommende Wind weht ihr Zelt wie einen Luftballon in den Himmel und es zerplatzt an einem spitzen Ast. Nur dadurch, dass ihre Freunde Paula anbieten in einem gemeinsamen Zelt zu schlafen, kann sie den Campingurlaub fortsetzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die faule Paula
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0