Die faule Paula
Folge 27: Die Kinderzimmer-Disco
5 Min.
Einmal so sein wie die Gruppe „Vier Sterne“. Das ist der Traum von Paula und Jasmin. Und da Übung ja bekanntlich den Meister macht üben die Beiden fleißig ihren Text und ihre Tanzschritte ein. Doch Paulas Papa verscheucht die Zwei aus dem Wohnzimmer. Vor der Singerei soll Paula ihr Zimmer aufräumen. „Oje“, denkt sie sich. „Das muss wirklich nicht sein.“ Doch sie hat schon ein paar Ideen, wie sie die Sachen los wird. Zwar ist nicht jede so clever wie gedacht, aber am Ende ist wieder genug Platz zum Üben für die kommenden Superstars.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0