RiCStaffel 1Folge 28
Folge 28: Das Rasenmäher-Rennen

6 Min.

Paula und ihre Freundin Jasmin haben fleißig Kirschen gepfückt. Damit die Mutter von Jasmin schneller mit dem Kuchen backen anfängt, erklären sich die beiden bereit, den Rasen zu mähen. Doch die Freude ist schnell verpufft. So viel harte Arbeit, das kann Paula fauler, und versucht, mit allerlei Hilfsmitteln den Rasen zu stutzen. Und am Besten noch in neuer Rekordzeit. Doch schnell sind die Freundinnen fix und fertig und sie merken: in der Ruhe liegt die Kraft.

