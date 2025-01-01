Die faule Paula
Folge 29: Der Zahnbürsten-Express
6 Min.
Die übliche Prozedur: kaum ist man abends am Spielen, wird man, vor dem ins Bett gehen ins Bad geschickt, um die Zähne zu putzen. Dabei ist die Eisenbahn doch gerade so spannend. Paula findet das öde, immer wieder die Zahnbürste von rechts nach links und von oben nach unten zu schwingen. Spannendere und schnellere Lösungen müssen her, schließlich soll die Eisenbahn vor dem Schlafen gehen noch mal ein paar Runden drehen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0