Die faule Paula
Folge 30: Paulas Paddeltour
6 Min.
Jasmin ist mit Papa, Bruder und Freundin auf Paddeltour, um Wildenten zu sehen. Doch das Paddeln ist ihr zu anstrengend. „Es gibt bestimmt auch andere, bequemere Wege, um voranzukommen“, denkt sie sich. Ein Segel ist leider nicht die passende Lösung, wie sich schnell zeigt. Und auch das „abschleppenlassen“ von Papas Paddelboot wird kein langes Vergnügen. Am Ende muss das mitgebrachte Quietsche-Entchen herhalten…mit Erfolg.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0