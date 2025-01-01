Die faule Paula
Folge 31: Das verirrte Geschirr
6 Min.
Paula und ihre Freunde spielen im Garten. Sie sind Prinz und Prinzessin bei einem festlichen Essen. Doch ganz anders als bei Hoheiten üblich, müssen sie nachher das Geschirr selbst abräumen. Der Weg bis in die Küche ist lang und so sucht Paula nach bequemeren Lösungen. Ihr Bruder versucht sich beispielsweise als Zauberer, doch nichts will so richtig klappen. Und so stellen Paula und ihre Freunde am Ende fest: Geschirrabräumen geht auch ohne Hexenmeister, dafür allerdings auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise...
Die faule Paula
Alle 1 Staffeln und Folgen
