Die faule Paula
Folge 32: Die Erdbeerpolka
6 Min.
Paula, ihre Freundin Jasmin und ihr Bruder Paul helfen einem Nachbarn bei der Gartenarbeit. Sie wollen Erdbeerpflanzen in den Boden einsetzen. Da der Nachbar von seiner Frau zum Üben für den abendlichen Tanz gebraucht wird, erklären sich die drei bereit, die Arbeit alleine zu machen. Aber, oh Gott, ist das anstrengend. Doch Paula hat wie immer eine Idee...
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0