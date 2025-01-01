Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die faule Paula

Rotkäppchen und der faule Wolf

RiCStaffel 1Folge 33
Rotkäppchen und der faule Wolf

Die faule Paula

Folge 33: Rotkäppchen und der faule Wolf

6 Min.

Puppenspielerin zu sein ist ganz schön anstrengend! Die faule Paula kann ihre Arme kaum noch oben halten. Es muss doch einen anderen Weg geben, die Puppen zu bewegen. Ihr kleiner Bruder Paul bringt sie auf eine Idee: Vielleicht fällt es leichter, die Puppen auf Stöcken zu halten? Oder soll sie das Rotkäppchen gleich voll motorisieren? Bis Paula die perfekte Lösung hat, geht noch einiges schief, selbst während der Vorstellung. Das Publikum ist trotzdem begeistert. Applaus für die faule Paula! 

