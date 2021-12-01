Die faule Paula
Folge 34: Die Schoko-Schrubberei
6 Min.
Lieb gemeint: Paula und Jasmin haben für ihre Mutter einen Schokopudding gekocht. Doch wie sieht nur die Küche aus! Es muss doch einen Weg geben, die Schokoflecken ohne lästige Schrubberei wieder weg zu kriegen. Paula kann das natürlich viel fauler: Schwämme unter die Füße, und los geht’s. Nach dem Eisballett sieht der Boden zwar nicht viel besser aus, aber Spaß hat’s gemacht. Ob ihre Mutter das auch so sieht?
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Die faule Paula
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: (c) 2004 Toons 'N' Tales / Millimages S. A. / SWR / WDR / France 5 / TIJI