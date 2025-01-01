Die faule Paula
Folge 35: Auf der Piste
6 Min.
Ständig liegt die faule Paula mit der Nase im Schnee. Das ist ihr wirklich zu dumm. Sie möchte Ski fahren lernen, ohne dabei dauernd hinzufallen. Doch Paulas Tricks enden alle mit blauen Flecken. Es ist halt doch nicht so einfach, mit einem zweiten Paar Skiern an den Stöcken zu bremsen. Und auch ihre neueste Erfindung, der „Anti-Sturz-Paraglider“, schützt nicht wirklich vor Stürzen. Schließlich kommt Paula aber doch noch ohne Beinbruch den Berg hinunter, und überholt dabei sogar ihren kleinen Bruder.
Die faule Paula
Genre:Animation, Kinder, Comedy
