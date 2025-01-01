Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die faule Paula

Kleines Mädchen, große Töne

RiCStaffel 1Folge 36
Kleines Mädchen, große Töne

Folge 36: Kleines Mädchen, große Töne

6 Min.

Ohne Üben geht’s nicht, ein Satz, den die faule Paula gar nicht gerne hört. Doch bis zur Schulaufführung ist es nicht mehr lang, und Paula kann ihren Part auf der Flöte noch immer nicht. Es muss doch möglich sein, Flöte zu spielen, ohne sich die Finger zu verbiegen? Paula wird erfinderisch: Erst versucht sie es mit Playback, dann baut sie einen „Flötometer“. Der funktioniert aber nicht so wie er soll. Wird ihr der „Paula-Musikomat“ aus der Klemme helfen?

