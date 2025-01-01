Die faule Paula
Folge 37: Das Riesenpony
6 Min.
Wer reiten will, muss sich zuerst mal aufs Pferd schwingen. Doch der übliche Aufstieg über den Steigbügel ist gar nicht so einfach. Vor allem nicht, wenn man so ungeduldig ist wie die faule Paula, sie sucht nach einem leichteren Weg. Leider ist ihre Strohtreppe nicht ganz so stabil, wie sie dachte. Und auch der Trick mit dem Gatter klappt nicht so, wie er soll: Ihr Pferd nimmt Reißaus. Paula gibt aber nicht auf und erfindet einen Pony-Aufzug. Ob sie damit endlich im Sattel landen wird?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die faule Paula
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0