RiCStaffel 1Folge 37
6 Min.

Wer reiten will, muss sich zuerst mal aufs Pferd schwingen. Doch der übliche Aufstieg über den Steigbügel ist gar nicht so einfach. Vor allem nicht, wenn man so ungeduldig ist wie die faule Paula, sie sucht nach einem leichteren Weg. Leider ist ihre Strohtreppe nicht ganz so stabil, wie sie dachte. Und auch der Trick mit dem Gatter klappt nicht so, wie er soll: Ihr Pferd nimmt Reißaus. Paula gibt aber nicht auf und erfindet einen Pony-Aufzug. Ob sie damit endlich im Sattel landen wird?

