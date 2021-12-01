Die faule Paula
Folge 38: Clubhaus-Chaos
6 Min.
Ein Wettstreit ist ausgebrochen: Wer baut dem kleinen Paul die schönere Hütte? Tom oder die faule Paula? Paula möchte natürlich gewinnen ohne sich anzustrengen. Schnell hängt sie eine Decke über einen Basketballkorb, und schon hat sie ein tolles Zelt. Wären da nicht die lästigen Bälle, die den Tipi-Bewohnern hin und wieder auf den Kopf fallen. Ein Umzug unter die Tischtennisplatte macht den Hüttentraum nicht besser. Ob Paula trotzdem gewinnt?
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2004 Toons 'N' Tales / Millimages S. A. / SWR / WDR / France 5 / TIJI