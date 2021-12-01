Die faule Paula
Folge 39: Das Hundebad
6 Min.
Paulas Hund Flinki ist total verdreckt. Es führt kein Weg dran vorbei: Flinki muss in die Badewanne, und Paula muss schrubben, schrubben, schrubben. Die Schufterei wird Paula schnell zu blöde. Wie könnte das bloß fauler gehen? Na klar, mit einem Reinigungsdreirad, das schnell gebaut ist. Oder doch besser mit der Hundespezialwaschmaschine? Nach dem Express-Spülgang ist Flinki zwar sauber, aber was wird Paulas Papa zum Seifenblasenunglück im Wohnzimmer sagen?
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Die faule Paula
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0
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