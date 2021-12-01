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Die faule Paula

Das Hundebad

RiCStaffel 1Folge 39
Das Hundebad

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Die faule Paula

Folge 39: Das Hundebad

6 Min.

Paulas Hund Flinki ist total verdreckt. Es führt kein Weg dran vorbei: Flinki muss in die Badewanne, und Paula muss schrubben, schrubben, schrubben. Die Schufterei wird Paula schnell zu blöde. Wie könnte das bloß fauler gehen? Na klar, mit einem Reinigungsdreirad, das schnell gebaut ist. Oder doch besser mit der Hundespezialwaschmaschine? Nach dem Express-Spülgang ist Flinki zwar sauber, aber was wird Paulas Papa zum Seifenblasenunglück im Wohnzimmer sagen?

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