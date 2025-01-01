Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 44
Folge 44: Die Quasselstrippe

6 Min.

Paulas Vater möchte nicht, dass Paula ständig mit ihrem Freund Tom telefoniert. Schließlich wohnt Tom gegenüber, da kann Paula doch schnell hinüber laufen. Eigentlich kein Problem, wären da nicht die vielen Treppen, die der faulen Paula viel zu lästig sind. Sie versucht es stattdessen mit Zeichensprache, die Tom jedoch nicht versteht. Selbst die Rauchzeichen aus der Indianerpfeife ihres kleinen Bruders kann Tom kaum erkennen. Was will sie bloß? Einen Frisurenwettkampf, Skateboard fahren oder ins Schwimmbad gehen?

