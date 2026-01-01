Die faule Paula
Folge 45: Abgekühlt!
6 Min.
Paulas Freundin Jasmin feiert Geburtstag. Während sie ihre Geschenke auspackt, soll Paula den Gästen kalte Getränke servieren. Die faule Paula hat aber keine Lust, ständig zum Kühlschrank zu rennen. Wer ein kühles Getränk möchte, der soll es sich gefälligst verdienen. Schnell hat sich Paula ein paar Spiele ausgedacht, die jedoch alle schief gehen. Besonders das Bogenschießen auf den Kühlschrankinhalt geht Jasmins Mutter entschieden zu weit. Ob die Gäste nach dem Limonade-Angeln endlich ihren Durst löschen können?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die faule Paula
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0