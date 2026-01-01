Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die faule Paula

Abgekühlt!

RiCStaffel 1Folge 45
Abgekühlt!

Abgekühlt!Jetzt kostenlos streamen

Die faule Paula

Folge 45: Abgekühlt!

6 Min.

Paulas Freundin Jasmin feiert Geburtstag. Während sie ihre Geschenke auspackt, soll Paula den Gästen kalte Getränke servieren. Die faule Paula hat aber keine Lust, ständig zum Kühlschrank zu rennen. Wer ein kühles Getränk möchte, der soll es sich gefälligst verdienen. Schnell hat sich Paula ein paar Spiele ausgedacht, die jedoch alle schief gehen. Besonders das Bogenschießen auf den Kühlschrankinhalt geht Jasmins Mutter entschieden zu weit. Ob die Gäste nach dem Limonade-Angeln endlich ihren Durst löschen können?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die faule Paula
RiC
Die faule Paula

Die faule Paula

Alle 1 Staffeln und Folgen