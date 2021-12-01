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Die faule Paula

Alle Vögel sind schon da!

RiCStaffel 1Folge 46
Alle Vögel sind schon da!

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Die faule Paula

Folge 46: Alle Vögel sind schon da!

6 Min.

Paula und ihre Freundin Jasmin wollen auf einem Bauernhof Erdbeeren pflücken. Dazu müssen sie erst einmal die vielen Vögel vertreiben, die sich über die leckeren Früchte hermachen. Am besten geht das mit einer scheußlichen Vogelscheuche. Weil das Basteln einer Strohpuppe der faulen Paula aber viel zu lange dauert, verkleidet sie sich lieber selbst als Vogelscheuche. Die Vögel kann sie mit ihrem Auftritt nicht beeindrucken. Auch das anschließende Trommelkonzert scheint sie nicht zu interessieren. Dafür aber den Bauern, der aus seinem Mittagsschlaf hochschreckt…

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