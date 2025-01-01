Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 47
Folge 47: Zu viele Lose

6 Min.

„Traumgewinne winken dir, kaufst du dir ein Los bei mir“. Mit diesem Sprüchlein wandern Paula und ihre Freundin Jasmin von Tür zu Tür und verkaufen Lose für die Tombola. Doch das Abklappern der Nachbarschaft wird der faulen Paula schnell zu blöde. Viel besser würde es ihr gefallen, kämen die Nachbarn zu ihr. Und natürlich hat sie genügend Ideen auf Lager, wie sie die Leute dazu bringen kann. Gefräßige Tauben spielen dabei eine große Rolle. Ob das gut geht?

