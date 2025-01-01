Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 48
6 Min.

Schlimmer kann es kaum kommen: Die faule Paula soll in ihrem Zimmer Staub wischen. Ob das auch Spaß machen kann? Na klar, nämlich dann, wenn man sich ein Staubtuch um die Hüften bindet und tanzend den Staub wegwedelt. Zu dumm nur, dass dabei noch mehr Dreck aufgewirbelt wird. Aber Paula wäre nicht Paula, würde ihr nicht noch etwas anderes einfallen. Ihr selbstgebauter Federkreisel und auch der Staubtuchball führen allerdings auch nicht zum gewünschten Ergebnis. Letzte Hoffnung: Die Staubschluckerstiefeletten, die Paula für ihre Puppen bastelt.

