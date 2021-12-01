Die faule Paula
Folge 49: Frisch gestrichen!
6 Min.
Paula und ihre Freundin Jasmin wollen den Schuppen rosa streichen. „Das kann ja ewig dauern“, denkt Paula und sucht nach einer schnelleren Lösung, für die sie keinen Pinsel braucht. Schon hat sie eine Idee: Sie füllt die Farbe in die Spritzpistole ihres kleinen Bruders. Doch auch das dauert viel zu lange. Kurzerhand bastelt Paula einen Farbsprenger mit Pumpe, die Riesensauerei ist abzusehen. Und auch das Malfahrrad funktioniert nicht so, wie es soll. Bleibt nur noch die Farbdusche…
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Die faule Paula
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0
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