Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die faule Paula

Der schwerste Schulranzen der Welt

RiCStaffel 1Folge 50
Der schwerste Schulranzen der Welt

Der schwerste Schulranzen der WeltJetzt kostenlos streamen

Die faule Paula

Folge 50: Der schwerste Schulranzen der Welt

6 Min.

Paulas Schulranzen ist so voll gepackt, dass sie ihn kaum tragen kann. Die Schlepperei stinkt ihr gewaltig. Faul wie sie ist, sucht sie nach einer Lösung, und schon hat ihr Hund Flinki den Ranzen auf dem Rücken. Durch seine wilde Hopserei verliert er allerdings den gesamten Inhalt. Paula beschließt ihren Ranzen doch lieber per Post zu schicken. Zu dumm, dass er nicht im Postauto, sondern auf dem Dach eines Busses landet. Ob Paula auf Toms Fahrrad den Bus einholen wird?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die faule Paula
RiC
Die faule Paula

Die faule Paula

Alle 1 Staffeln und Folgen