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Die faule Paula

Zu müde für den Weihnachtsmann

RiCStaffel 1Folge 51
Zu müde für den Weihnachtsmann

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Die faule Paula

Folge 51: Zu müde für den Weihnachtsmann

6 Min.

Paula, Paul und ihr Hund Flinki wollen in diesem Jahr unbedingt dem Weihnachtsmann auflauern. Doch dazu muss man wach bleiben, und die faule Paula ist sehr, sehr müde. Was tun? Paula fällt der „Hüttenschuhschlafmützentrick“ ein. Der ist ganz einfach: Die drei ziehen ihre Hüttenschuhe als Schlafmützen an, dann merken sie sofort, wenn der Weihnachtsmann sie ihnen vom Kopf zieht, um Süßigkeiten hinein zu legen. Ein prima Plan, würden die Schuhe nicht so kratzen…

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