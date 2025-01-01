Die faule Paula
Folge 52: Der Kürbis König
6 Min.
Es ist Halloween: Paula und ihre Freundin Jasmin haben sich als scheußliche Hexen verkleidet. Sie trinken Zaubertrank aus Hexenspucke und essen sauer eingelegte Spinnenbeine. Das Fest scheint perfekt, jetzt fehlt nur noch eine Kürbislaterne. Doch den großen Kürbis mit einem Löffel auszuhöhlen, das ist der faulen Paula viel zu anstrengend. Leider geht es auch mit dem Spielzeugbagger ihres kleinen Bruders nicht viel schneller. Unter dem Vorwand, unbedingt eine Kürbistorte zu wollen, lässt sie kurzerhand ihren Vater den Kürbis aushöhlen. Ob der Kürbis das überstehen wird?
Die faule Paula
Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0