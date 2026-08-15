Das Gute, das Böse und das SchlumpfigeJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 1: Das Gute, das Böse und das Schlumpfige
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Während Papa Schlumpf, Schlumpfine, Clumsy und Schlaubi Kräuter sammeln, werden sie von dem Zauberer Mordin gefangen genommen. Der Magier von König Argon bringt seine Beute zum Schloss und entlockt Papa Schlumpf einige nützliche Rezepte für Zaubertränke. Im Gegenzug verspricht er den Schlümpfen die Freiheit. Doch mit der Wahrheit nimmt es der alte Griesgram nicht allzu ernst.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company