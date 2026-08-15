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Die Schlümpfe

Das Gute, das Böse und das Schlumpfige

Staffel 2Folge 1vom 15.08.2026
Das Gute, das Böse und das Schlumpfige

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Die Schlümpfe

Folge 1: Das Gute, das Böse und das Schlumpfige

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Während Papa Schlumpf, Schlumpfine, Clumsy und Schlaubi Kräuter sammeln, werden sie von dem Zauberer Mordin gefangen genommen. Der Magier von König Argon bringt seine Beute zum Schloss und entlockt Papa Schlumpf einige nützliche Rezepte für Zaubertränke. Im Gegenzug verspricht er den Schlümpfen die Freiheit. Doch mit der Wahrheit nimmt es der alte Griesgram nicht allzu ernst.

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