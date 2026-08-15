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Die Schlümpfe

Der Lebensretter / Die Rache der Schlümpfe

Staffel 2Folge 8vom 15.08.2026
Der Lebensretter / Die Rache der Schlümpfe

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Die Schlümpfe

Folge 8: Der Lebensretter / Die Rache der Schlümpfe

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Gargamel nimmt Clumsy gefangen. Kurz bevor er ihn verspeisen kann, eilt Handy zu Hilfe. Clumsy will seinem Retter um jeden Preis seine Dankbarkeit zeigen und wirbelt Handys Leben damit ordentlich durcheinander. Während eines gemütlichen Picknicks geraten die Schlümpfe in einen Krieg der Menschen. Schlumpfhausen fällt diesem Krieg zum Opfer, und deswegen schwören die Schlümpfe Rache. Doch das gefällt Papa Schlumpf ganz und gar nicht.

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