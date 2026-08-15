Der Lebensretter / Die Rache der SchlümpfeJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 8: Der Lebensretter / Die Rache der Schlümpfe
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Gargamel nimmt Clumsy gefangen. Kurz bevor er ihn verspeisen kann, eilt Handy zu Hilfe. Clumsy will seinem Retter um jeden Preis seine Dankbarkeit zeigen und wirbelt Handys Leben damit ordentlich durcheinander. Während eines gemütlichen Picknicks geraten die Schlümpfe in einen Krieg der Menschen. Schlumpfhausen fällt diesem Krieg zum Opfer, und deswegen schwören die Schlümpfe Rache. Doch das gefällt Papa Schlumpf ganz und gar nicht.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company