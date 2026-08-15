Der Himmel schlumpft / Schlaubi, ein Verräter?Jetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 11: Der Himmel schlumpft / Schlaubi, ein Verräter?
24 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Papa Schlumpf ist krank. Während er niesend im Bett liegt, will Schlaubi das Kommando im Dorf übernehmen. Ausgerechnet jetzt zieht eine gefährliche Wolke auf Schlumpfhausen zu. Beauty und Clumsy können Gargamel in letzter Sekunde entkommen. Um seine Schlümpfe zu retten, will Papa Schlumpf einen Trank brauen, der den Zauberer nett werden lässt. In der Zwischenzeit fasst Schlaubi einen Geheimplan, der ihm bald auf die Füße fällt.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company