Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlümpfe

Der Himmel schlumpft / Schlaubi, ein Verräter?

Staffel 2Folge 11vom 15.08.2026
Der Himmel schlumpft / Schlaubi, ein Verräter?

Der Himmel schlumpft / Schlaubi, ein Verräter?Jetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe

Folge 11: Der Himmel schlumpft / Schlaubi, ein Verräter?

24 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Papa Schlumpf ist krank. Während er niesend im Bett liegt, will Schlaubi das Kommando im Dorf übernehmen. Ausgerechnet jetzt zieht eine gefährliche Wolke auf Schlumpfhausen zu. Beauty und Clumsy können Gargamel in letzter Sekunde entkommen. Um seine Schlümpfe zu retten, will Papa Schlumpf einen Trank brauen, der den Zauberer nett werden lässt. In der Zwischenzeit fasst Schlaubi einen Geheimplan, der ihm bald auf die Füße fällt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Schlümpfe
Die Schlümpfe

Die Schlümpfe

Alle 4 Staffeln und Folgen