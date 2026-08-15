Man kann's nicht allen recht machenJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 3: Man kann's nicht allen recht machen
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Gemeinsam bereiten die Schlümpfe das traditionelle Leuchtkäferfest vor. Dabei nutzen sie Gimpelis Gutmütigkeit aus und schieben ihm sämtliche Aufgaben zu. Am Abend losen sie aus, wer dieses Jahr der Fuchsfeuerschlumpf ist und in den Sumpf ziehen muss, um das Fuchsfeuer für das Fest zu holen. Ausgerechnet Fürchti gewinnt. Er würde die Mission am liebsten ablehnen, weil er Angst vor dem Sumpf hat - also bittet auch er Gimpeli um Hilfe.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company