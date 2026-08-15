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Die Schlümpfe

Man kann's nicht allen recht machen

Staffel 2Folge 3vom 15.08.2026
Man kann's nicht allen recht machen

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Die Schlümpfe

Folge 3: Man kann's nicht allen recht machen

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Gemeinsam bereiten die Schlümpfe das traditionelle Leuchtkäferfest vor. Dabei nutzen sie Gimpelis Gutmütigkeit aus und schieben ihm sämtliche Aufgaben zu. Am Abend losen sie aus, wer dieses Jahr der Fuchsfeuerschlumpf ist und in den Sumpf ziehen muss, um das Fuchsfeuer für das Fest zu holen. Ausgerechnet Fürchti gewinnt. Er würde die Mission am liebsten ablehnen, weil er Angst vor dem Sumpf hat - also bittet auch er Gimpeli um Hilfe.

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